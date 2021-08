Euro 2021 : le stade de Wembley a été un nid à virus

Avec 6.000 cas positifs recensés lors de la finale de l'Euro de foot en juillet dernier, le stade de Wembley a été un foyer important pour transmettre le Covid-19 au sein des tribunes.

Dévoilés ce samedi 21 août, les chiffres édifiants du Public Health England, l'autorité sanitaire britannique, révèle que sur les 67.000 spectateurs installés dans l'arène pour assister au match Angleterre-Italie, 2.295 supporters étaient déjà infectés avant de s'y rendre, tandis 3.404 l'ont été pendant la rencontre. Soit 3 % des personnes présentes dans l'enceinte.

Plus de 9.000 cas sur l'ensemble des huit matchs

Un bel accélérateur pour le coronavirus, explique les autorités en charge de cette étude qui estiment que les embrassades et la liesse partagées dans le stade en dépit de tout respect des gestes barrières ont boosté la transmission de la maladie. Le rapport rappelle avec une forme de bienveillance qu'il s'agissait d'«un match qui ne se vit qu'une fois par génération» et le suspens qui a mené les joueurs aux tirs au but avant la victoire de l'Italie n'a pas contribué à calmer les ardeurs.

Mais le stade Wembley n'a pas été seulement le théâtre de la finale. L'enceinte avait également accueilli sept autres matchs durant l'Euro. Et le total des cas recensés s'élève alors à plus de 9.000.

Des statistiques que le Public Health England a comparé avec d'autres grands évènements sportifs de ces derniers mois dans le pays, où la contagion a été mieux contenue. Le rapport indique ainsi que le Grand Prix de F1 de Silverstone (week-end du 18 juillet) n'a compté que 585 cas sur les 350.000 spectateurs (sur plusieurs jours), tandis que le tournoi de tennis Wimbledon a recencé 881 cas positifs sur les 300.000 spectateur venus du 28 juin au 11 juillet.