Italie : Cristiano Ronaldo aurait demandé à être remplaçant dans l’espoir de quitter la Juventus

La Juventus Turin a entamé sa nouvelle saison sans Cristiano Ronaldo. Alors que la Vieille Dame se déplaçait, ce dimanche, sur la pelouse de l’Udinese pour la 1ère journée de Serie A, le quintuple Ballon d’Or a commencé la rencontre sur le banc des remplaçants, à sa demande, dans l’espoir de quitter le club italien d’ici à la fin du mercato.

C’est un nouveau rebondissement dans ce feuilleton, qui dure depuis de longues semaines. Il semblait pourtant avoir trouvé son épilogue, samedi, avec les déclarations de Massimiliano Allegri. «A moi, Ronaldo m'a dit qu'il restait, clarifions ainsi ce point», avait confié en conférence de presse d'avant-match le coach de la Juve. Cette sortie faisait suite à la publication d’un long message de Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux dans la semaine, pour démentir un éventuel retour au Real Madrid, évoqué par certains médias espagnols et italiens.

Il n’avait toutefois pas indiqué qu’il resterait à la Juve pour honorer sa quatrième et dernière année de contrat avec le club piémontais. Et pour cause, il envisagerait toujours un départ d’ici au 31 août, date de fermeture du marché des transferts, selon Fabrizio Romano, toujours très bien renseigné en matière de transferts. «Il espère trouver une solution sur le marché dans les prochains jours», a écrit le journaliste italien sur son compte Twitter. Mais les pistes se sont pas très nombreuses. «La Juventus n’a encore reçu aucune offre officielle», a ajouté Fabrizio Romano.

Cristiano Ronaldo will be on the bench for Udinese-Juventus. Official. #Ronaldo





He’s NOT starting - it was a precise request from Cristiano because he hopes to find a solution on the market in the next days.





But Juventus have received NO official bids yet for Cristiano. pic.twitter.com/sQ0z3rO1Bk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021