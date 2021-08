Ligue 1 : la rencontre entre Nice et l'OM interrompue après l'envahissement du terrain et des heurts entre les joueurs et des supporters

Triste spectacle à l’Allianz Riviera. Le match entre Nice et l’OM, ce dimanche soir, en clôture de la 3e journée de Ligue 1, a été interrompue à un quart d'heure de la fin après l’envahissement du terrain et des altercations entre les supporters et les joueurs des deux équipes.

A la 75e minute, Dimitri Payet s’apprêtait à tirer un corner quand il a été la cible de projectiles comme régulièrement depuis le coup d'envoi. Touché au dos, le joueur marseillais s’est écroulé avant de se relever et de renvoyer à destination des supporters niçois les bouteilles en plastique, imité par certains coéquipiers dont Alvaro Gonzalez.

Plusieurs fans du Gym ont alors pénétré sur le terrain pour en découdre avec le n°10 olympien. Cet envahissement, qui a complétement dépassé les stadiers, a été suivi par de violentes altercations avec les supporters, mais également entre les joueurs et les staffs des deux clubs. Jorge Sampaoli était d'ailleurs particulièrement remonté et Luan Peres ainsi que Mattéo Guendouzi ont été touchés au niveau du cou dans ces altercations. Ils présenteraient des marques de strangulation.

La tension a été très tendue pendant de longues minutes et elle a eu beaucoup de mal à retomber avec de nombreuses échauffourées. Un supporter a été blessé dans un mouvement de foule et a dû être évacué sur une civière. Devant ces événements déplorables, l’arbitre a renvoyé les deux équipes aux vestiaires en attendant de prendre une décision sur la suite à donner à cette rencontre, alors que Nice menait au score depuis le début de la seconde période grâce à Kasper Dolberg (49e).

Après plus d'une heure d'interruption, les joueurs niçois sont revenus sur la pelouse pour reprendre le match. Mais les Marseillais, qui ne sentent plus en sécurité, ne veulent pour le moment pas revenir sur le terrain.