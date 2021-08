Ligue 1 : Toujours pas de victoire pour Lyon accroché par Clermont (3-3)

La première victoire lyonnaise de la saison attendra. Malgré deux buts d’avance, l’OL a été accroché, ce dimanche, par une équipe de Clermont toujours aussi surprenante (3-3) lors de la 3e journée de Ligue 1.

Au Groupama Stadium, les Lyonnais voulaient oublier le naufrage de la semaine dernière à Angers (3-0) et lancer leur saison. Et à dix minutes du coup de sifflet final, ils pensaient enfin tenir leur premier succès de ce nouvel exercice grâce à leurs deux buts d’avance. Mais ils ont craqué dans les derniers instants de la partie et laissé échapper la victoire. Pour la plus grande colère des supporters des Gones qui ont copieusement sifflé leur équipe au moment de quitter la pelouse.

Ce sont pourtant des applaudissements qui avaient accompagné les hommes de Peter Bosz à la pause à l’issue d’un premier acte maîtrisé et convaincant. Léo Dubois et ses coéquipiers avait fait la différence avec un doublé de Moussa Dembélé (4e, 20e), qui a enfin retrouvé le chemin de filets, et surtout Lucas Paqueta à la conclusion d’un sublime mouvement collectif orchestré avec Bruno Guimaraes et Houssem Aouar (45e). Seul ombre au tableau, le but contre son camp de Diomandé (13e).

Et alors que les Lyonnais eu ont une de nombreuses occasions d’entériner leur victoire, la rencontre a basculé dans les dix dernières minutes avec la réduction du score de Rashani (80e), entré à l’heure de jeu, puis le coup de tête sur corner de ce même Elba Rashani dans les arrêts de jeu (91e) pour enfoncer un peu plus le club rhodanien dans ses doutes.

Avec seulement deux points sur neuf possibles, son pire total après trois journées depuis la saison 1992/1993, l’OL connaît une entame laborieuse. Le club risque de vivre une nouvelle semaine agitée après l’affaire Marcelo et sera déjà dos au mur avant son déplacement, vendredi, à Nantes qui précédera la trêve internationale. De son côté, le promu clermontois, toujours aussi agréable à voir jouer, poursuit de très belle manière son apprentissage de la Ligue 1 en étant toujours invaincu (2 victoires, un nul). Assurément l’un des tubes de l’été.