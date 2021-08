Premier League : Hugo Lloris dans l’histoire de Tottenham

Un record pour Hugo Lloris. Titulaire lors du déplacement de Tottenham à Wolverhampton ce dimanche, le gardien tricolore est entré dans l’histoire du club anglais en devenant le premier joueur à franchir la barre des 300 matchs en Premier League sous le maillot des Spurs.

Arrivé à l’été 2012, Hugo Lloris a dépassé l’ancien international anglais Darren Anderton, qui avait disputé 299 rencontres avec Tottenham entre 1992 et 2004. Au total, le gardien de l'équipe de France compte 375 apparitions toutes compétitions confondues et a encaissé 416 buts, dont 319 dans le championnat anglais.







Huge congratulations to Skipper, Hugo Lloris who makes his 300th @PremierLeague appearance today! pic.twitter.com/ZPwwRjChol

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 22, 2021