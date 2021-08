Rallye : un pilote se tue dans la Nièvre, sa copilote gravement blessée

La 50e édition du rallye national d’Autun a viré au drame. L’un des participants a perdu la vie, ce samedi, après une violente sortie de route, alors que sa copilote est gravement blessée, a indiqué dimanche la gendarmerie.

L’accident est survenu en début d’après-midi peu avant 14h sur les routes sinueuses du Morvan. A la sortie d’un virage serré à droite, dans une spéciale longue de 12,5 kilomètres, le pilote, originaire de l’Yonne, a perdu le contrôle de son véhicule, une Subaru Impreza, qui a terminé sa course contre un arbre. Il a été tué sur le coup.

Agé de 66 ans, Jean-Marc Plisson était un passionné d’automobiles et un pilote expérimenté pour avoir participé plusieurs fois au Championnat de France, ainsi qu’au rallye de Corse. Si sa copilote a eu la vie sauve, elle a été héliportée en urgence au CHU de Dijon après avoir été désincarcérée et son état de santé «n’était pas très rassurant». Au total, ce sont près de douze pompiers, deux ambulances et une équipe spécialisée dans la désincarcération qui ont dû être mobilisés sur les lieux de l’accident.

Sur Facebook, les organisateurs de la course ont exprimé leur soutien à la famille et aux proches de Jean-Marc Plisson et de la copilote. «Toute l’équipe de l’ASA Morvan souhaite apporter son soutien à la famille et aux proches de Jean-Marc Plisson. Nous pensons très fort à Pascale Bonin, sa copilote et lui souhaitons un bon rétablissement».