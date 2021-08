Ligue 1 : Le maillot du PSG désigné comme le plus beau de la saison

Déjà un «trophée» pour le PSG. La saison vient à peine de commencer que le club de la capitale a été récompensé grâce à son maillot, qui a été élu le plus beau de l’élite, selon un sondage publié sur le compte Twitter de la Ligue 1.

Appelés à voter pour la plus belle tunique parmi les 20 clubs de L1, les amateurs du championnat de France ont plébiscité le maillot parisien. S’il n’a pas fait l’unanimité auprès de certains supporters du vice-champion de France, car il ne respecte pas les couleurs historiques du club, il semble avoir plu aux autres de par son style inspiré notamment des maillots NBA.

Vos maillots préférés





Vous avez voté et élu les plus beaux maillots de la saison 2021/2022 pic.twitter.com/QvXNpVrwJV — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 23, 2021

Derrière le PSG, le podium est complété par le maillot de Monaco et celui de Lyon, au style et aux couleurs beaucoup plus traditionnels.