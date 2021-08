Nice-Marseille : La victoire finalement attribuée à l’OM ?

Et si l’OM était déclaré vainqueur du «derby de la honte» ? Suite à son refus de revenir sur la pelouse de l’Allianz Riviera, après les violents incidents qui ont provoqué l’arrêt de la rencontre, le club olympien avait été déclaré perdant sur tapis vert. Mais il pourrait finalement se voir attribuer la victoire.

Au lendemain de ce spectacle pathétique, le classement publié sur le site officiel de la Ligue 1 ne tient pas compte du résultat entre les deux équipes et du succès du club azuréen, qui menait au moment de l’interruption définitive de la partie grâce à un but de Kasper Dolberg inscrit en début de seconde période. Et pour cause, il n’est pas entériné par la Ligue de football professionnel.

L’instance a décidé de convoquer, mercredi, les deux clubs devant sa commission de discipline pour faire toute la lumière sur ces tristes événements, qui ont terni l’image du football français. Et une source au sein des instances a indiqué à l’AFP que «le résultat du match ne sera pas validé avant la réunion de la commission de discipline». Cette dernière «fera une proposition à la commission des compétitions, qui doit ensuite entériner le résultat».

Plusieurs scénarios sont envisageables : soit maintenir la défaite sur tapis vert de l’OM, qui a estimé que la sécurité des joueurs n’était pas garantie pour reprendre le match après l’envahissement du terrain et les altercations entre joueurs, staffs et supporters descendus sur la pelouse, soit jouer les quinze dernières minutes, soit donner la victoire à Marseille.

Pour l’heure, aucune tendance ne se dégage concernant ces trois possibilités. En attendant une décision définitive, les deux équipes préparent activement leur défense pour échapper à de (très) lourdes sanctions.