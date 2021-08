Jeux Paralympiques : Combien vont toucher les médaillés français ?

Prime à l’égalité. Les athlètes français médaillés aux Jeux Paralympiques de Tokyo (24 août-5 septembre) toucheront la même somme que les athlètes valides qui ont décroché une médaille aux JO dans la capitale japonaise.

Un athlète qui glanera une médaille d’or au pays de soleil levant touchera une prime de 65.000 euros attribuée par l’Etat français. Une médaille d’argent rapportera 25.000 euros, alors que ce sont 15.000 euros qui seront perçus pour une médaille de bronze.

Ces primes ont été réévaluées en avril dernier par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education et des Sports, par rapport aux JO de Rio en 2016. Il y a cinq ans, les athlètes, valides et non valides, avaient touché 50.000 euros pour l’or, 20.000 euros pour l’argent et 13.000 euros pour le bronze.

Aux Jeux Paralympiques au Brésil, la délégation tricolore avait décroché 28 médailles, dont neuf dans le plus précieux des métaux. Un total qu’elle va tenter de dépasser au Japon.