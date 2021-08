Transferts : Eduardo Camavinga proche du PSG ?

Le PSG a déjà été très actif durant ce mercato. Et ce n’est peut-être pas fini. Alors que le dossier Kylian Mbappé occupe une grande partie du temps des dirigeants parisiens, ces derniers ont toujours un œil sur Eduardo Camavinga, qui ne devrait pas rester à Rennes cet été, selon Ouest-France.

Lors du derby remporté, dimanche, contre Nantes (1-0), l’international tricolore (3 sélections) a peut-être joué son dernier match au Roazhon Park avec le Stade Rennais. Et la rencontre à Angers, dimanche, pourrait être tout simplement sa dernière sous le maillot Rouge et Noir. En fin de contrat avec le club breton, Camavinga n’a pas l’intention de prolonger et Rennes ne peut se permettre de le laisser partir gratuitement dans un an, faisant ainsi une croix sur une indemnité de transferts conséquente.

Un départ d’ici au 31 août apparaît donc inéluctable et les dirigeants rennais accepteraient de le vendre si une offre de 35 millions d'euros arrivait sur leur bureau. Pour l’heure, ils n’ont reçu aucune proposition. Mais Paris, qui suit le milieu de terrain depuis plusieurs mois, pourrait se décider à passer à l’action avant la fermeture du mercato.

A bientôt 19 ans (10 novembre), Eduardo Camavinga, qui compte déjà près de 90 rencontres sous le maillot rennais, est l’un des plus grands espoirs du football français. Et le club de la capitale, qui a recruté cet été Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et bien sûr Lionel Messi, ne devrait pas laisser passer cette occasion de donner un peu plus d’ampleur à un recrutement qui a déjà très fière allure.