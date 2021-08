Transferts : Le PSG prêt à lâcher Kylian Mbappé pour Cristiano Ronaldo ?

A une semaine de la fin du mercato, le feuilleton Kylian Mbappé pourrait connaître encore des rebondissements. Fermement opposé à son départ, le PSG ne serait plus aussi enclin à laisser partir son attaquant en cas d’offre importante du Real Madrid, avec l’idée de recruter Cristiano Ronaldo pour le remplacer.

Longtemps fermée à double tour, la porte semble s’être entrouverte ces dernières heures pour le prodige de Bondy. En fin de contrat en juin 2022, il a repoussé plusieurs offres de prolongations des dirigeants parisiens avec la volonté de rejoindre la formation entraînée par Carlo Ancelotti cet été. Mais le club de la capitale ne voulait pas entendre d’un transfert et a tout tenté pour le retenir avec notamment un recrutement de grande envergure.

«Tout le monde connaît le futur de Kylian. Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu’il voulait une équipe compétitive, maintenant il n’y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n’a plus d'excuse pour faire quelque chose d’autre (que de prolonger)», avait lancé le président Nasser Al-Kelaïfi lors de la présentation de Lionel Messi, comme pour forcer la main à l’ancien monégasque.

Et face à l’inflexibilité du club parisien, Mbappé s’était fait une raison et était prêt à honorer sa dernière année de contrat avant d’éventuellement partir l’été prochain. Mais le PSG semble avoir revu sa position ces dernières heures et envisagerait un possible départ. Il n’entend toutefois céder l’attaquant tricolore qu’en cas d’offre conséquente et ne le lâchera seulement si une proposition supérieure à 150 millions d’euros se présente. Ce revirement de situation inattendu devrait inciter le Real Madrid à passer rapidement à l’action pour s’attacher les services de Kylian Mbappé.

Et si le PSG serait prêt à s'en séparer, c'est qu'il aurait déjà trouver son remplaçant. Pour lui succéder, les dirigeants franciliens songeraient très sérieusement à enrôler Cristiano Ronaldo, selon les derniers échos de la presse espagnole. L’avenir du Portugais à la Juventus Turin est plus qu’incertain, malgré les récentes déclarations de l'entraîneur Massimiliano Allegri et de Pavel Nedved. Sur le banc des remplaçants, dimanche, pour la 1ère journée de Serie A, il espère toujours quitter le club italien d’ici au 31 août et verrait d’un très bon œil une arrivée à Paris. Dans la capitale, il pourrait constituer une attaque de rêve avec Lionel Messi et Neymar. Une attaque à onze Ballon d’or…