Ligue des champions : Monaco éliminé en prolongations par le Shakhtar Donetsk (2-2)

Que c’est cruel pour Monaco ! Battu à l’aller (0-1), le club de la principauté, qui a mené de deux buts, a été éliminé par le Shakhtar Donestk, ce mercredi, en barrage retour de la Ligue des champions (2-2, a.p.) et n'accompagnera donc pas Lille et le PSG dans la prestigieuse Coupe d’Europe cette saison.

Les Monégasques peuvent nourrir de sérieux regrets tant ils ont dominé une grande partie de la rencontre. Mais ils ont payé au prix fort leur manque de réalisme pour inscrire ce 3e but qui aurait sans doute plié la rencontre. Et ils pensaient sûrement avoir fait le plus dur avec le doublé de Wissam Ben Yedder (18e, 39e), qui a permis aux hommes de Niko Kovac de faire leur retard et d’entrevoir la qualification au terme d’une première période parfaitement maîtrisée.

S’ils ont eu une bonne demi-douzaine d’occasions de tuer le suspense, ils n’ont pas réussi à se mettre définitivement à l’abri. Un manque d’efficacité qui a profité au Shakhtar, qui a réduit l’écart sur son unique tir cadré de la partie à un quart d’heure du coup de sifflet final grâce à Marlos (74e). Un but synonyme de prolongations. Trente minutes supplémentaires fatals à Monaco.

Sur une passe en retrait de Mykhailo Mudryk, Ruben Aguilar, entré quelques minutes plus tôt à la place de Djibril Sidibé, a malencontreusement contré le ballon, lobant son gardien (114e). Un dénouement des plus malheureux pour le club de la principauté, qui a livré sa meilleure prestation depuis le début de la saison.

Mais cela n’a pas suffi pour retrouver la Ligue des champions. Seuls Lille et le Paris SG connaîtront donc jeudi l'identité de leurs futurs adversaires dans la compétition. Monaco se contentera de son côté de la Ligue Europa avec Lyon et Marseille.