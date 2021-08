Shakhtar Donetsk-Monaco, barrage retour de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’AS Monaco se déplace sur la pelouse du Shakhtar Donetsk, ce mercredi, en barrage retour de la Ligue des champions. Voici le programme TV complet.

Battus à l’aller, la semaine dernière, en Principauté (0-1), les hommes de Niko Kovac sont condamnés à l’exploit en Ukraine s’ils veulent participer à la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Et ils n’aborderont pas ce rendez-vous dans les meilleures dispositions après un début de saison manqué en championnat. Après seulement trois journées de Ligue 1, Monaco occupe la 19e place du classement avec un petit point pris.

La formation monégasque reste même sur une prestation des plus ternes contre Lens (0-2), qui laisse peu de place à l'espoir d'un renversement de situation à Kharkiv. D’autant que l’équipe ukrainienne, désormais entraînée par l’Italien Roberto De Zerbi, a enchaîné, ce week-end, une septième victoire en huit matches toutes compétitions confondues à Odessa (3-0), même si elle a perdu son gardien titulaire Anatolii Trubin, auteur de nombreuses parades à Louis-II.

Niko Kovac veut croire à une qualification. «On sait ce qu’on a à faire. On doit gagner (…) Je suis certain qu’on va montrer notre visage européen, celui du Monaco vainqueur, de la saison dernière.» Les Monégasques n’auront pas d’autre choix s’ils veulent rejoindre Lille et le PSG.

Programme TV

Shakhtar Donetsk-Monaco

Barrage retour de la Ligue des champions

Mercredi 25 août

A 21h sur Canal+ et RMC Sport 1