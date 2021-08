Vincent Collet aux Métropolitans et prolongé jusqu’aux JO 2024 à Paris avec les Bleus

Vincent Collet va retrouver pour deux saisons sa double casquette d'entraîneur, à Boulogne-Levallois où il s'est engagé jusqu'en 2023, et de sélectionneur de l'équipe de France, où son bail a été prolongé jusqu'aux Jeux de Paris en 2024.

Les deux communiqués sont tombés à une petite heure d'intervalle ce mercredi : d'abord les Metropolitans 92 ont annoncé la signature pour deux saisons de Collet au poste d'entraîneur, puis la Fédération française de basket a prolongé le contrat de son sélectionneur jusqu'aux JO-2024, après avoir ramené la médaille d'argent de Tokyo il y a deux semaines et demie.

La FFBB a précisé qu'elle ne s'opposait pas à ce que l'ancien coach de Strasbourg, de Villeurbanne et du Mans rejoigne un club, avec toutefois deux conditions. D'abord, qu'il soit libéré par son club «pour l'ensemble des échéances internationales» des Bleus.

Les deux fenêtres de qualifications pour la Coupe du monde 2023, prévues fin novembre 2021 et fin février 2022, tombent sur des périodes de pause de l'Eurocoupe (C2 derrière l'Euroligue), que les Metropolitans 92 disputent cette saison. Et l'Euro-2022 est prévu en septembre, principalement en Allemagne, avant la reprise du championnat de France.

«le meilleur pour conduire les Bleus jusqu'aux JO à Paris»

La seconde condition, c'est «qu'il soit à temps plein à la FFBB et en équipe de France lors de la saison 2023/24, avant les Jeux olympiques à Paris».

Pendant deux saisons entre septembre 2021 et juin 2023, Vincent Collet va donc enfiler à nouveau la double casquette d'entraîneur et de sélectionneur, celle qu'il avait lorsqu'il dirigeait Strasbourg entre 2011 et 2020, avec une mini coupure de juin à octobre 2016.

Pour la saison 2023/24, qui doit amener les Bleus jusqu'aux Jeux de Paris, Collet sera pleinement concentré sur sa tâche de sélectionneur, comme cela a été le cas pour lui depuis fin janvier 2020 et son éviction de la SIG.

«Son professionnalisme et son engagement sans faille depuis 2009 (...) nous ont convaincus qu'il était le meilleur pour conduire les Bleus jusqu'aux Jeux olympiques à Paris», a souligné le président de la Fédération française, Jean-Pierre Siutat.

«Vincent a l'adhésion des joueurs; avec eux, il a non seulement remporté cet été sa sixième médaille internationale à la tête du Team France (...) mais aussi fait considérablement progresser l'équipe de France dans de nombreux domaines», a-t-il ajouté.

son quatrième club français

Depuis son arrivée à la tête de l'équipe de France, Collet a conduit les Bleus sur six podiums internationaux, avec notamment l'or à l'Euro-2013 de la génération Parker, l'argent olympique à Tokyo et le bronze mondial en 2014 et 2019. Il a également connu deux victoires historiques sur les Etats-Unis en quarts du Mondial-2019 et au 1er tour des JO-2020.

«Je suis très heureux et fier de poursuivre l'aventure à la tête de l'équipe de France. Depuis 2009, nous vivons des émotions incroyables à l'image de celles vécues à Tokyo pour la médaille d'argent olympique», a glissé Vincent Collet, cité dans le communiqué fédéral.

A 58 ans, il va connaître ainsi son quatrième club français, après Le Mans, Villeurbanne et Strasbourg, le premier en région parisienne avec Boulogne-Levallois, outsider d'un championnat de France dominé par les ogres Villeurbanne et Monaco, engagés cette saison en Euroligue.

Depuis le 31 juillet et l'annonce par le club des Metropolitans 92 de «mettre un terme anticipé au contrat de travail qui le liait à son entraineur Jurij Zdovc», le nom de Vincent Collet était revenu avec insistance pour prendre la place sur le banc de Boulogne-Levallois.

Avec les Metropolitans 92, il tentera de décrocher un troisième titre de champion de France, après ceux remportés avec Le Mans (2006) et l'Asvel (2009). Avec Strasbourg, il a échoué à cinq reprises consécutives sur la dernière marche (de 2013 à 2017).