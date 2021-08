Equipe de France : Suivez en direct la liste de Didier Deschamps (vidéo)

C’est la rentrée pour Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus doit annoncer, ce jeudi 26 août (14h), la liste des joueurs retenus pour les trois matchs de septembre contre la Bosnie, l'Ukraine et face à la Finlande. Et il pourrait avoir quelques nouvelles têtes pour ce rassemblement.

Oublié l’échec à l’Euro et l’élimination dès les 8es de finale contre la Suisse, l’équipe de France s’apprête à remettre le cap sur les qualifications au Mondial 2022 au Qatar. Mais avec un groupe qui risque d’être remanié pour l’occasion, même si Didier Deschamps, confirmé à son poste par Noël Le Graët, ne devrait pas tout révolutionner.

A quinze mois de la Coupe du monde, il pourrait être tenté d’apporter un peu de sang neuf. Et les plus anciens peuvent avoir du souci à se faire, comme Steve Mandanda, Moussa Sissoko et surtout Olivier Giroud. Le cas du deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus risque de faire encore débat.

Clap de fin pour Giroud ?

Alors que son manque de rythme à Chelsea, où il était privé de temps de jeu, a souvent été pointé du doigt, il a rejoint cet été l’AC Milan. Mais cela pourrait ne pas suffire pour être appelé. En cause, le retour de Karim Benzema, rare satisfaction de l’Euro avec quatre réalisations, mais surtout ses déclarations pendant la compétition en forme de reproche envers Kylian Mbappé. «Il le sait, je le lui ai dit : il n’avait pas à dire ça, c’est une certitude» a déclaré, dans L’Equipe, le sélectionneur, qui pourrait lui en tenir rigueur.

«Je sais très bien ce qu’il a fait, et très bien fait (…) Olivier et quelques autres, c’était en 2018, mais aujourd’hui on est en 2021 et je ne suis pas là pour donner des assurances à qui que ce soit», a-t-il ajouté. Et s’il venait à tourner la page avec l’ancien montpelliérain, mais aussi avec d'autres, ce ne seront pas les seules places à prendre.

Les forfaits d’Ousmane Dembélé et Marcus Thuram, ainsi que les incertitudes concernant Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Adrien Rabiot, qui n’ont pas encore joué cette saison, laissent entrevoir des opportunités pour des petits nouveaux. Comme la possibilité que Didier Deschamps décide de constituer un groupe élargi avec trois rencontres en seulement sept jours. Certains, comme Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni, pourraient alors en profiter pour connaître leur première convocation, d’autres, comme Dayot Upamecano, Houssem Aouar et Eduardo Camavinga, pour faire leur retour.