Kylian Mbappé : Le Real Madrid a fait une nouvelle offre au PSG

Le Real Madrid ne lâche pas l’affaire. Après avoir vu le PSG repoussé sa première offre de 160 millions d’euros pour recruter Kylian Mbappé, le club espagnol est revenu à la charge avec une nouvelle proposition de 180 millions d’euros, selon Talk Sport.

Avec cette nouvelle offensive, le Real confirme sa volonté de s’attacher les services de l’attaquant français dès cet été. Les dirigeants madrilènes espèrent même pouvoir boucler le transfert durant le week-end. Mais il n’est pas certain que cette offre suffise à faire plier le club de la capitale désireux de conserver le champion du monde tricolore, même si elle se rapproche des exigences parisiennes.

«Si un joueur veut partir, il va partir. Mais ce sera à nos conditions. C’est valable pour Kylian comme pour tous les autres joueurs», a martelé Leonardo en réponse à la première offre des Merengue. Et Paris n’entend pas laisser partir son n°7 à moins de 200 millions d’euros. Une somme que le Real Madrid serait prêt à débourser pour s’offrir le joueur que le président Florentino Pérez désire depuis tant d’années.

Mais il va devoir faire vite car le mercato s’achève le 31 août et le PSG n’attendra pas la dernière minute car il devra se retourner pour lui trouver un remplaçant en cas de départ. Une chose est sûre, Kylian Mbappé ne forcera pas son départ et n’ira pas au clash avec ses dirigeants.

Soit Paris accepte une offre du Real et il prendra la direction de Madrid, ou alors le vice-champion de France reste campé sur ses positions et il honorera sa dernière année de contrat sans broncher. Quoi qu’il arrive, le dénouement est de plus en plus proche.