Manchester City : l’arrivée de Cristiano Ronaldo bientôt bouclée ?

Ce mercato 2021 risque de rester dans les annales. Alors que Lionel Messi a quitté le FC Barcelone et rejoint le PSG, et que Kylian Mbappé est attendu du côté du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a de grandes chances lui aussi de changer d’air. Le Portugais vivrait même ses dernières heures à Turin et serait proche de rejoindre Manchester City.

Au point mort ces derniers jours, sa venue dans le nord de l’Angleterre a connu une avancée considérable. Elle serait même imminente. Désireux de quitter la Juventus et l'Italie à tout prix, à un an de la fin de son contrat, le quintuple Ballon d’or aurait même déjà trouvé avec accord le club anglais sur un contrat de deux ans et un salaire annuel de 15 millions d’euros (deux fois moins qu’en Italie).

Mais tout n’est pas encore réglé. Les deux clubs doivent toujours trouver un terrain d’entente sur les modalités du transfert. Si aucune offre n’a encore été formulée, les négociations ont été entamées. Et elles bloquent pour le moment sur le montant de l’indemnité du transfert. City refuse de payer les 25 millions d’euros réclamés par le club italien.

Les deux formations pourraient toutefois s’entendre en intégrant un joueur dans la transaction. Reste à savoir lequel. Manchester City propose d’inclure Raheem Sterling, alors que la Juventus préfère Gabriel Jesus. Les discussions vont se poursuivre pour trouver une issue favorable, mais l’optimisme est de mise dans le clan du Portugais. Son transfert pourrait même être bouclé durant le week-end.

Cristiano Ronaldo ferait ainsi son retour en Angleterre, après avoir passé six saisons du côté de… Manchester United (2003-2009). Reste à savoir quel accueil lui sera réservé lors du derby mancunien début novembre à Old Trafford.