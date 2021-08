Tirage au sort de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Lille et le PSG vont être fixés. Les deux représentants français connaîtront, ce jeudi, leurs adversaires lors de la phase de groupes de la Ligue des champions à l’issue du tirage au sort diffusée à partir de 18h sur Canal+, beIN Sports 1 et RMC Sport 2.

Champion de France en titre, le Losc sera placé dans le chapeau 1 en compagnie des autres champions nationaux, mais aussi Chelsea, vainqueur de la dernière édition, et Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa, alors que le PSG sera dans le chapeau 2. Et pour ses retrouvailles avec la prestigieuse Coupe d’Europe, après deux ans d’absence, le club nordiste peut craindre de tomber dans un groupe redoutable avec notamment un chapeau 2 très relevé.

Paris aussi peut hériter d’adversaires coriaces. Mais le club de la capitale ne pourra pas se cacher et se présentera en favori avec son recrutement estival et les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. Mais pour espérer atteindre la finale à Saint-Pétersbourg, les Parisiens devront dans un premier temps s’extirper de leur groupe.

Et pour le connaître, Mauricio Pochettino et ses joueurs auront les yeux tournés du côté d’Istanbul, tout comme les hommes de Jocelyn Gourvennec.

Tous les chapeaux

Chapeau 1

Atlético Madrid (Espagne)

Manchester City (Angleterre)

Lille (France)

Bayern Munich (Allemagne)

Inter Milan (Italie)

Sporting Portugal (Portugal)

Chelsea (Angleterre)

Villarreal (Espagne)

Chapeau 2

Real Madrid (Espagne)

FC Barcelone (Espagne)

Juventus Turin (Italie)

Manchester United (Angleterre)

PSG (France)

Liverpool (Angleterre)

Séville (Espagne)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Chapeau 3

FC Porto (Portugal)

Ajax Amsterdam (Pays-Bas)

RB Leipzig (Allemagne)

Atalanta Bergame (Italie)

Zénith Saint-Pétersbourg (Russie)

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

Benfica (Portugal)

Salzbourg (Autriche)

Chapeau 4

AC Milan (Italie)

Wolfsburg (Allemagne)

Besiktas (Turquie)

Bruges (Belgique)

Young Boys (Suisse)

Dinamo Kiev (Ukraine)

Malmö (Suède)

Sheriff (Moldavie)