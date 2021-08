Cyclisme : Romain Bardet remporte la 14e étape du Tour d'Espagne

Romain Bardet (DSM) a signé sa première victoire sur le Tour d'Espagne samedi lors de la 14e étape, en s'imposant en solitaire au sommet du Pico Villuercas.

Romain Bardet a fait le spectacle sous la chaleur écrasante d'Estrémadure (au sud-ouest de Madrid), sur les pentes ardues de l'Alto de Collado de Ballesteros puis sur la longue montée finale vers le Pico Villuercas. Le grimpeur français offre à la France sa deuxième victoire d'étape consécutive, après le succès inattendu au sprint de Florian Sénéchal la veille. Il s'empare par la même occasion du maillot de meilleur grimpeur, qu'il ravit à Damiano Carruso (Bahraïn).

Engagé avec 17 autres coureurs dans l'échappée du jour, Bardet est parti en contre dans la longue montée finale vers le Pico Villuercas, et a déposé Andrey Zeits (BikeExchange) et Nicolas Prodhomme (AG2R) à six kilomètres du sommet pour s'envoler vers la victoire.

Une victoire d'étape sur un grand tour depuis 2017

Il s'agit de la première victoire d'étape de Bardet sur le Tour d'Espagne, lui qui a déjà gagné trois fois sur le Tour de France, dont il a terminé Meilleur grimpeur en 2019. C'est aussi son premier succès sur un grand tour depuis quatre ans.

Pris dans une lourde chute lors de la 5e étape, Bardet ne peut plus lutter pour le général, mais se concentre sur les étapes de haute montagne et le maillot à pois.

Le Français Guillaume Martin deuxième au général

Au classement général, Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty Gobert) est premier. Il devance le Français Guillaume Martin (Cofidis) de 58 secondes et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) de 1 minute et 56 secondes.

Dimanche, c'est encore une grosse journée de haute montagne qui attend le peloton pour la 15e étape, avant la journée de repos de lundi.