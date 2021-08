Jeux paralympiques : Alexis Hanquinquant décroche l'or au triathlon

Champion du monde en titre, le triathlète de 35 ans est devenu champion paralympique (catégorie PTS4) samedi 28 août, offrant ainsi sa troisième médaille d’or à la délégation française.

Alexis Hanquinquant était le grand favori de cette épreuve de 750 mètres de natation, 20 kilomètres de cyclisme, et 5 kilomètres de course à pied, et il a parfaitement assumé son statut. Triple champion d’Europe et triple champion du monde en titre (2017, 2018, 2019), le Normand a devancé de près de quatre minutes le Japonais Hideki Uda.

Amputé de la jambe droite au niveau du tibia à l’âge de 27 ans, suite à un accident de travail, Alexis Hanquinquant participait à ses tout premiers Jeux paralympiques.

«Le plan s'est déroulé à la perfection», savoure le Rouannais, avant d'ajouter «J’avais élaboré plusieurs stratégies mais dès le début de la natation, je me suis dit que la meilleure était d’attaquer».

L’ancien champion de France de boxe de full contact chez les valides a décroché le premier titre d’une belle journée de médailles. A la mi-journée à Tokyo, six nouvelles médailles avaient garni le tableau français.

Pour l’heure, la délégation française se place à la 11ème place du tableau des médailles avec 17 médailles (3 or, 5 argent et 9 bronze).