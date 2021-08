Qualifications du Grand Prix de Belgique : Russell crée la surprise, la sécurité fait débat

Marqué par une pluie ininterrompue, le circuit de Spa Francorchamps a été le théâtre de nombreux rebondissements lors des qualifications du Grand Prix de Belgique, disputées ce samedi 28 août.

Quatre semaines après la victoire du Français Esteban Ocon lors du Grand Prix de Hongrie, la Formule 1 a repris ses droits ce week-end, à l’occasion de la 12ème course de la saison.

La sécurité mise en cause

La qualification a surtout été marquée par le crash du pilote britannique de 21 ans Lando Norris (McLaren), qui a perdu le contrôle de sa monoplace dans la montée d’Eau rouge en raison d’une piste particulièrement détrempée.

Pourtant, le quadruple champion du monde Sébastian Vettel (Aston Martin) avait demandé le drapeau rouge pour interrompre la course mais les organisateurs n’ont pas eu le temps de le déployer avant le malheureux incident.

Plus spectaculaire encore, l’énorme carambolage lors de la course féminine de W Series sur le même circuit vendredi 27 août a impacté six pilotes féminines, comme on peut le voir ci-dessous. Fort heureusement, aucune femme n’a été blessée mais la sécurité fait fortement débat à la vue des images impressionnantes.

Comme un air de déjà vu ...



Merci au halo et toutes les autres protections qui ont permis aux meufs de survivre ça!





C'est la qualif pour la course féminine de W Series (en parallèle du #BelgianGP), qui a repris après ce très grave accident. https://t.co/kVc2yUO7jK — Juliette(@TenMoreDays) August 27, 2021

Russell coiffe Hamilton sur la grille de départ

Dans des conditions atmosphériques dantesques, les 9 derniers pilotes ont dû se départager lors de la troisième manche de qualification.

Auteur d’un temps canon, George Russell (Williams) signe finalement la deuxième place des qualifications, derrière l’Allemand Max Verstappen (Red Bull) mais juste devant le leader du classement des pilotes, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes).

La course débutera dimanche 29 août à 15 heures, sur les antennes de Canal +.