Cristiano Ronaldo : un salaire record à Manchester United

Il est de retour. Douze ans après son départ au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a décidé de revenir à Manchester United. Et le club mancunien a su se montrer convaincant en proposant au quintuple Ballon d’or un salaire record.

Annoncé tout proche de Manchester City, le Portugais a signé un retentissant retour chez les Red Devils, où il a évolué pendant six saisons et décroché son premier Ballon d’or (2008). Ce revirement inattendu de situation serait dû un coup de téléphone de Sir Alex Ferguson passé à Ronaldo, mais aussi aux effort consentis par Manchester United pour rapatrier son ancien joueur, désireux de quitter la Juventus Turin à un an de la fin de son contrat, du côté d’Old Trafford.

En plus des 25 millions d’euros pour payer son transfert, la direction de la formation anglaise a offert des émoluments conséquents à l’ancien madrilène. Le capitaine de l’équipe du Portugal (36 ans), qui s’est engagé pour deux saisons (plus une autre en option) devrait ainsi un salaire annuel de près de 31 millions d’euros, selon la presse britannique. Soit une somme équivalente à celle perçue en Italie.

Déjà joueur le mieux payé de Serie A, Cristiano Ronaldo va devenir le joueur le mieux rémunéré de Premier League et même de toute l’histoire du championnat d’Angleterre.