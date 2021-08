Grand Prix de Belgique de F1 : La course tombe à l’eau, Verstappen déclaré vainqueur devant Russel

En raison des trombes d’eau sur le circuit de Spa-Francorchamps, le Grand Prix de Belgique a été arrêté définitivement, ce dimanche, sans être vraiment parti. Auteur de la pole position, Max Verstappen a été déclaré vainqueur devant George Russel et Lewis Hamilton.

L’espoir et l’attente auront duré un peu plus de trois heures et demie. Mais la pluie, tombée sans interruption tout au long de la journée, aura finalement eu raison de la 12e manche de la saison. Les commissaires ont pourtant tout tenté pour lancer les monoplaces sur le tracé belge, retardant le plus tard possible leur décision. Mais après deux fois deux tours effectués derrière la voiture de sécurité, ils ont dû se rendre à l’évidence et ont interrompu une fois pour toute la course.

Verstappen, qui avait soufflé la pole à George Russel la veille, a ainsi signé la victoire la plus facile de sa carrière, sans pour autant faire le plein de points. Car le règlement stipule que si moins de 75% de la distance est parcourue, seule la moitié des points sont attribués. Le pilote néerlandais a donc empoché 12,5 contre 9 pour George Russel, auteur de son premier podium en F1 dans ces conditions très particulières, et 7,5 points pour Hamilton et revient à trois points du Britannique dans la course au titre de champion.

Et les deux hommes ont désormais rendez-vous dès dimanche prochain à Zandvoort pour le Grand Prix des Pays-Bas, où le public sera entièrement acquis à la cause de Verstappen dans une ambiance qui promet d’être survoltée. Si la météo, cette fois, le permet.

Plus d’informations à venir…