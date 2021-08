Ligue 1 : Avec Messi, Mbappé et Neymar, quelle composition du PSG à Reims ?

C’est le grand soir. Très attendu, Lionel Messi va faire ses débuts, ce dimanche, lors du déplacement du PSG à Reims en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Et le génie argentin devrait être titulaire en sein de l’attaque de la formation parisienne, qui va débarquer avec toute son artillerie en Champagne.

Flanqué de son n°30 dans le dos, le sextuple Ballon d’or sera la grande attraction de la soirée. Sa première sous le maillot parisien sera suivie à travers le monde. Le moindre de ses faits et gestes seront épiés et commentés avant, pendant et après la rencontre. Et si Mauricio Pochettino n’a donné aucune indication sur son équipe de départ, il a de grandes chances d’être aligné dès le coup d’envoi. Arrivé au début du mois d’août, Messi est «très motivé» et s’est «très bien adapté au club et à ses coéquipiers» à en croire le coach argentin. Il ne reste désormais plus qu’à le voir en action.

Un groupe de 22 joueurs pour ce déplacement à Reims #SDRPSG pic.twitter.com/3uKFEGjxo8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 29, 2021

Et sur la pelouse du stade Auguste-Delaune, qui fera évidemment le plein pour l’occasion, Messi devrait être très bien entouré. Malgré la volonté du Real Madrid de le recruter, Kylian Mbappé sera bien présent et est même fortement pressenti pour être titulaire au côté de Lionel Messi. Reste à savoir s’il s’agira de sa dernière rencontre avec le PSG, alors que le mercato s’achève mardi soir à minuit, et si Neymar sera lui aussi titulaire pour former avec ses deux compères le trio qui promet d’être redoutable. Une interrogation demeure concernant le Brésilien qui est en balance avec Angel Di Maria, buteur à Brest la semaine passée. A moins que les deux joueurs ne soient alignés avec Messi et Mbappé dans un système en 4-2-3-1.

Mais Pochettino devrait rester fidèle à son schéma en 4-3-3 avec Marco Verratti, Georginio Wijnaldum et Gana Gueye alignés dans l’entrejeu. En défense, le capitaine Marquinhos devrait faire son retour et sera entouré d’Achraf Hakimi, Thilo Kehrer et Abdou Diallo. L’une des grandes interrogations concerne également l’identité du gardien de but entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Le portier costaricain devrait pour l’instant conserver sa place pour permettre à Paris d’aligner une 4e victoire en autant de rencontres.

La composition probable du PSG

Navas

Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Diallo

Wijnaldum, Verratti, Gueye

Messi, Mbappé, Neymar