Moto GP : Fabio Quartararo impérial au Grand Prix de Grande-Bretagne

Intouchable Fabio Quartararo. Le Français a réalisé un cavalier seul, ce dimanche, sur le circuit de Silverstone pour remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne. Avec cette 5e victoire de la saison, il a accentué son avance en tête du championnat du monde.

Un succès plein d’autorité. Le Niçois n’a laissé personne lui contester la 8e victoire de sa carrière. Parti en 3e position, derrière Pol Espargaro et Fabio Bagnaia, Fabio Quartararo s’est parfaitement élancé pour se hisser au 2e rang avant de redescendre à la 4e place.

Mais sans paniquer, il a effectué sa remontée jusqu’à prendre les commandes de la course à 16 tours de l’arrivée et de se détacher au fil de tours sans jamais être inquiété pour s’imposer devant Alex Rins et Aleix Espargaro, qui a offert à son équipe Aprilia son premier podium depuis son retour en Moto GP en 2015. «Je ne me suis jamais senti aussi bien sur une moto. J’arrive à tout contrôler. Si ça pouvait tout le temps être comme ça, ça serait bien», a-t-il confié tout sourire au micro de Canal+ à l’arrivée.

Avec cette nouvelle démonstration de force, le Tricolore s’est réaffirmé comme le grand favori pour le titre. Et il lui tend même les bras. A six courses de la fin de la saison, il compte désormais 65 points d’avance sur son premier poursuivant, le champion en titre Joan Mir seulement 9e à Silverstone. Il tentera de faire un nouveau pas vers la couronne mondiale, dans quinze jours, en Espagne au Grand Prix d’Aragon.

«L’état d’esprit doit être le même pour les six derniers Grands Prix. J’ai une très belle avance. Mais, pour l’instant, je ne pense pas du tout au championnat, je n’ai pas prévu d’y penser pour le moment, a-t-il assuré. Le prochain Grand Prix, en Aragon, c’est un circuit que je n’aime pas spécialement, mais après, Misano, c’est un circuit que j’adore. Les Etats-Unis, Valence, le Portugal…, ce n’est pratiquement que des circuits que j’adore. Je suis sur un nuage en ce moment.» A lui de tout faire faire pour ne pas en redescendre.

Johan Zarco a lui connu une course plus compliquée et a dû se contenter de la 11e place à l’arrivée. Mais le Français remonte tout de même à la 3e place au classement du championnat avec 69 points de retard sur son compatriote.