PSG : Le Borussia Dortmund ferme la porte à un départ d’Erling Haaland

Le message est clair. Alors qu’Erling Haaland serait la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, le Borussia Dortmund a fermé la porte, ce dimanche, à un départ de l’attaquant norvégien. Peu importe la somme proposée.

Erling Haaland n’est pas à vendre. C’est le message lancé par le club allemand, qui n’a pas du tout l’intention de vendre son joueur d’ici la fin du mercato, fixé mardi soir à minuit. Et leur position ne changera pas, même si une offre importante venait à être formulée pour leur buteur. «Nous sommes un club de football, pas une banque ! Notre position est très claire et n’a pas changé», a lancé Michael Zorc dans la presse allemande.

Cette sortie du directeur sportif du Borussia devrait considérablement refroidir les ardeurs des clubs désireux de s’attacher les services du joueur de 21 ans. Et notamment de Paris, qui voit en Haaland le remplaçant idéal à Kylian Mbappé. Le club de la capitale, qui serait prêt à réinvestir l’intégralité de la somme de l’éventuel transfert de l’attaquant français au Real, avait noué des contacts son agent Mino Raiola ces dernières heures pour tenter de le recruter. Mais les dirigeants parisiens savent désormais à quoi s’en tenir.

Et cette inflexibilité de Dortmund pourrait avoir des conséquences sur l’avenir de Kylian Mbappé. Car si le PSG ne parvient pas à trouver un successeur du même calibre, ce qui paraît plus que compliqué à seulement deux jours de la fin du mercato, il devrait s’opposer à un départ au Real Madrid, malgré la 2e offre du club espagnol de 170 millions d’euros, plus 10 millions d’euros de bonus. Mais ce mercato a déjà réservé de nombreux rebondissements et pourrait encore offrir un dénouement inattendu.