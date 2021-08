PSG : Où en est le dossier Kylian Mbappé au Real Madrid ?

Kylian Mbappé sera avec le PSG, ce dimanche, pour le déplacement à Reims. Et après ? Le mystère reste entier. Départ au Real Madrid ou non, aucune hypothèse n’est à exclure, alors que le mercato s’achève ce mardi soir, à minuit.

Le temps d’une soirée et le match de Paris en Champagne, en clôture de la 4e journée de Ligue 1, l’avenir de l’attaquant tricolore sera mis entre parenthèse. Mais son futur devrait rapidement ressurgir au coup de sifflet final avec cette interrogation : s’agissait-il de son dernier match avec le club parisien ?

En fin de semaine, le Real Madrid a fait parvenir une 2e offre aux dirigeants parisiens de 170 millions d’euros, plus 10 millions d’euros de bonus facilement atteignables. Une nouvelle proposition à laquelle le PSG n’a officiellement pas répondu. Une attitude qui laisse incrédule le club espagnol, agacé de ne pas avoir de réponse de la part du vice-champion de France. Le Real aurait ainsi fixé un ultimatum à lundi (18h) au PSG.

S’il ne reçoit aucun retour de Paris, le Real Madrid, qui n’a pas l’intention d’augmenter encore une fois son offre, mettra un terme (définitif ?) aux discussions et attendra l’été prochain et la fin de son contrat pour s’attacher les services du champion du monde tricolore, qui a repoussé toutes les offres de prolongation et espère une entente entre les deux clubs. Mais il ne forcera en tout cas pas son départ.

Malgré la pression mise par les Merengue, le PSG demeure inflexible et garde la même ligne de conduite. S’il n’est pas complétement fermé à un départ, il aurait fixé le prix de départ de son numéro 7 à au moins 200 millions d’euros. Et si les dirigeants parisiens n’ont pas encore répondu au Real, c’est qu’ils s’activent également pour trouver un remplaçant à Kylian Mbappé.

Des contacts ont été noués et se sont intensifiés avec Mino Riola pour Erling Haaland. L’attaquant norvégien est la priorité de Paris, mais le Borussia Dortmund n’est pas vendeur. Seule une offre conséquente pourrait convaincre le club allemand de le laisser partir. Elle pourrait être possible si le PSG reçoit la somme demandée au Real Madrid pour Mbappé. Les prochaines heures promettent donc d’être décisives et tous les scénarios sont envisageables dans cette fin de mercato, qui pourrait encore offrir d’incroyables rebondissements.