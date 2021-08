Transferts : l'incroyable gaffe de Maxwell Cornet lors de sa présentation à Burnley

Transféré de l'OL à Burnley, Maxwell Cornet a commencé sa nouvelle aventure en Angleterre avec une boulette.

Cela n'a évidemment pas échappé à Twitter. Acheté par le club anglais de Premier League à Lyon (15 millions d'euros), l'ailier ivoirien a été la cible de nombreuses moqueries après la publication de visuels autour de son arrivée.

La raison ? Sur l'une des photos, Maxwell Cornet, qui était à Lyon depuis 2015, s'est trompé en voulant montrer le logo du club de Burnley. En effet, c'est l'équipementier que l'ancien joueur du FC Metz a pointé du doigt.

Quelques heures après, le club de Burnley a posté une nouvelle photo de l'Ivoirien.

How happy are we with that one then, Clarets?#WelcomeCornet | #UTC pic.twitter.com/qWvmifBOkU

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 29, 2021