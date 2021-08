Equipe de France : Kylian Mbappé absent de l’entraînement

Son absence n’est pas passée inaperçue. Alors que son avenir est en train de se jouer dans les dernières heures du mercato, Kylian Mbappé n’a pas pris part, ce lundi, à l’entraînement de l’équipe de France. L’attaquant tricolore est resté en salle.

Plusieurs journalistes espagnols avaient fait le déplacement pour l’occasion. Mais ils ont rapidement quitté les lieux, en constatant que le natif de Bondy n’était pas présent à la séance sur l’un des terrains de Clairefontaine.

Seulement une dizaine de joueurs ont effectué des exercices avec des membres du staff des Bleus. Tous les autres joueurs sont restés en salle pour récupérer, dont Kylian Mbappé qui a joué, la veille, l’intégralité du match du PSG à Reims avec un doublé à la clé.

En plus de lui permettre de souffler, il y a peut-être aussi une volonté de la part de Didier Deschamps de protéger son joueur dont le futur demeure incertain entre le PSG, où il n’a plus qu’un an de contrat, et le Real Madrid, qu’il souhaite rejoindre.

A quelques heures de la fin du mercato, fixé à mardi soir à minuit, la situation n’a toujours pas évolué. Si les deux clubs ont repris les négociations, elles n’ont pour le moment connu aucune avancée. Paris, qui a repoussé jusqu’à maintenant les deux offres madrilènes, ne laissera pas partir l’ancien monégasque pour moins de 200 millions d’euros.

La balle est donc dans le camp du Real, qui devra répondre aux exigences parisiennes s’il veut s’attacher les services de Kylian Mbappé dès cet été.