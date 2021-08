Kylian Mbappé : le PSG aurait accepté de négocier avec le Real Madrid

Le compte à rebours est lancé. A moins de deux jours de la fin du mercato, le temps presse pour le Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé. Et si le PSG s’est montré ferme jusqu’à maintenant, les dirigeants parisiens auraient accepté de négocier avec leurs homologues madrilènes, selon Marca.

L’avenir de l’attaquant tricolore va se jouer dans les prochaines heures. Actuellement à Clairefontaine avec l’équipe de France, il devrait suivre de près l’évolution de sa situation. A un an de la fin de son contrat avec le club parisien, il a émis la volonté de rejoindre les Merengue cet été, sans pour autant vouloir forcer son départ. Mais il s’est pour le moment heurté à l’inflexibilité de ses dirigeants.

Tout comme le Real Madrid. Le club espagnol a formulé deux offres pour convaincre le vice-champion de France de lâcher le natif de Bondy, que n'a pas l'intention de prolonger. La première de 160 millions d’euros a été repoussée, ainsi que la deuxième de 170 millions d’euros, plus 10 millions d’euros de bonus. Mais la porte ne serait pas totalement fermée du côté parisien.

Les négociations entre les deux clubs auraient repris pour tenter de trouver un terrain d’entente, permettant au Real Madrid de retrouver un peu d’optimisme dans ce dossier. Même si les deux parties sont encore loin d’un accord. Le PSG a toujours été clair dans ce dossier. Il n’acceptera pas une somme inférieure à 200 millions d’euros et il l’a une nouvelle fois répété au Real Madrid.

Reste à savoir si le club ibérique se pliera aux exigences de Paris. Ou s’il préférera attendre un an pour attirer gratuitement le champion du monde tricolore 2018 dans la capitale espagnole. D'après Sky Sports, une nouvelle (et dernière ?) offre de 170 millions d'euros, plus 30 millions d'euros de bonus, serait en passe d'être soumise au PSG. Sera-t-elle suffisante ? Réponse dans les prochaines heures.