US Open : Djokovic, grands absents, TV… Tout savoir l'édition 2021

L'US Open s'ouvre ce lundi et sera à suivre jusqu'au 12 septembre. Voici tout ce qu'il faut savoir du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison de tennis.

Djokovic, le Grand Chelem calendaire ?

Après son échec aux Jeux olympiques de Tokyo il y a quelques semaines, Novak Djokovic est de retour et compte bien décrocher l'US Open après l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon. Ce qui permettrait au n°1 mondial de s'offrir le fameux Grand Chelem calendaire, à savoir remporter les quatre tournois majeurs sur une année. «On travaille tous les jours de notre vie pour arriver à ça, pour gagner un Grand Chelem et marquer l'histoire», a confié le Serbe qui reste sur un US Open à oublier. En effet, l'an dernier, il avait été disqualifié après avoir touché une juge de ligne avec une balle après un geste de colère.

Nadal, Federer, Thiem… les absents sont nombreux

Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Stan Wawrinka, Milos Raonic… Les absents de marque seront nombreux à New York pour cet US Open. De quoi laisser la voie libre à Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas ou encore Alexander Zverev et Daniil Medvedev. Mais il n'y a pas que chez les hommes que les forfaits se feront sentir. Chez les femmes, Serena Williams et sa soeur Venus mais aussi Sofia Kenin ne seront pas présentes.

Quelles dates ?

L'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, a lieu du lundi 30 août au dimanche 12 septembre.

Quelle chaîne ?

L'US Open sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport.

Quelles mesures sanitaires ?

Pour accéder aux tribunes de l'US Open, les spectateurs devront présenter une preuve de vaccination pour lutter contre les risques liés au Covid-19.

USTA statement regarding proof of vaccination to enter the US Open: pic.twitter.com/nf3ivZZM0i — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2021

Qui sont les derniers vainqueurs ?

Chez les femmes, Naomi Osaka avait triomphé en 2020 alors que chez les hommes, c'est Dominic Thiem qui avait remporté l'US Open.