Equipe de France : un malaise Kylian Mbappé chez les Bleus ?

L’échec à l’Euro a laissé quelques traces chez les Bleus. L’élimination dès les 8es de finale face à la Suisse aurait créé quelques tensions et rancœurs dans le groupe tricolore avec Kylian Mbappé au cœur des débats, selon L’Equipe.

Sa brouille avec Olivier Giroud serait la principale cause de ces distancions. Avant le début de la compétition, en juin dernier, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avait formulé publiquement des reproches, visant notamment l’attaquant parisien. Ces propos, survenues à l’issue du match amical face à la Bulgarie, n’avaient pas du tout été du goût du natif de Bondy. Ni de Didier Deschamps. «Il n’avait pas à dire ça, c’est une certitude. Cela a généré de petites tensions sur deux, trois jours», a indiqué à l’Equipe, le sélectionneur tricolore le 20 août dernier.

Et cette sortie n’a pas été sans conséquence pour l’ancien montpelliérain. Si Deschamps a évoqué un «choix sportif» pour expliquer la non-sélection de Giroud, performant avec l’AC Milan qu’il a rejoint cet été, son absence serait davantage due à ses déclarations et son inimitié avec Mbappé. Et cette mise à l’écart n’a pas forcément été très bien perçue auprès de certains cadres et anciens du vestiaire. A commencer par le capitaine Hugo Lloris.

Elle ne va pas servir à améliorer l’image de Kylian Mbappé, déjà quelque peu écornée auprès de certains après sa rencontre avec Noël Le Graët. Lors de cette entrevue avec le président de la FFF, il avait déploré le manque de soutien reçu après son tir au but manqué face aux Suisses, synonyme d’élimination. A Didier Deschamps de jouer la carte de l’apaisement alors que les Bleus ont trois matchs importants en sept jours face à la Bosnie, en Ukraine et contre la Finlande.