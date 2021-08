Wissam Ben Yedder : «Etre un modèle pour la nouvelle génération»

Wissam Ben Yedder était présent ce lundi 30 août aux 10 ans d’Impulstar à la Tour Eiffel. L'occasion pour le capitaine de l’AS Monaco d’évoquer le football street et la nouvelle génération.

Considéré comme l’un des joueurs les plus techniques de la Ligue 1 (et d’Europe), l’international tricolore, passé par le Futsal dans sa jeunesse, ne manque jamais une édition du célèbre tournoi dédié aux 14-16 ans. Alors cette année, pour la «Décima», organisée avec Instagram au pied de la Tour Eiffel, il était évidemment présent pour donner le coup d’envoi de la finale qui a vu les Galactiques d’Houilles (Yvelines) s’imposer face à l’Ajem Zola (Essonne).

Qu’est-ce que représentent les tournois Impulstar ?

Beaucoup de choses ! Entre les valeurs, le respect, la joie de vivre, tout ce que le sport apporte en général, et ce qui est essentiel dans la vie de tous les jours. Lorsque j’étais jeune, je jouais dans des salles mais on n’avait pas la chance d’évoluer devant autant de monde, des recruteurs, etc. Ça fait plaisir, c’est une bonne opportunité pour la nouvelle génération.

Une nouvelle génération qui pousse derrière vous. Cela ne rajeunit pas…

Non, ça me fait plaisir ça et moi je suis toujours d’actualité dans le football (il n’a que 31 ans, ndlr). C'est vrai que le temps passe mais on arrive toujours à suivre quand même. Mais c’est une très bonne opportunité pour les jeunes. A notre époque, on n’avait pas la possibilité d’avoir des terrains comme ça. On essayait d’aller dans les gymnases mais la porte était fermée. On se débrouillait pour trouver des terrains, on mettait des manteaux au sol et c’était parti. Aujourd’hui, c’est bien que les jeunes puissent s’épanouir.

Est-ce que la nouvelle génération est plus technique que la vôtre ?

Désolé pour cette question mais non. Non, parce que je suis là… Je plaisante ! Chaque génération a eu des joueurs techniques et incroyables. Chacun est différent, chacun sait faire des choses techniquement dingues. Mais ce que je peux voir, c’est que le niveau est à chaque fois très élevé.

Au Foot à 11, il y a de plus en plus de joueurs issus du Foot à 5...

Oui en effet. J’ai eu la chance de rejoindre le foot à 11 après le Futsal. Beaucoup n’ont pas eu cette chance. Aujourd’hui, c’est devenu «normal». Il suffit de voir la foule à Impulstar. Il y a de plus en plus de monde. Des gens viennent d’autres pays pour regarder les pépites.

Est-ce que vous avez une sorte de rôle de grand frère avec ces jeunes ?

Ils ont leur avenir entre les mains. Ils ont une carrière à construire. Si je peux aider les jeunes, ça me va. Etre un modèle, c'est une bonne chose.