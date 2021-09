Boxe : Une jeune combattante mexicaine dans le coma après un KO (vidéo)

Le combat a tourné au drame. Jeanette Zacarias Zapata, jeune boxeuse mexicaine de 18 ans, est toujours dans le coma après son KO subi, le week-end dernier, face à la Canadienne Marie Pier Houle à Montréal.

A la fin du 4e round, Jeanette Zacarias Zapa, qui combattait pour la première fois loin de son pays, était acculée dans les cordes sous les coudes de son adversaire. Devant son incapacité à réagir, l’arbitre a pris la décision d’arrêter la rencontre. Et si elle était encore consciente, elle est rapidement apparue en détresse.

Alors que la Canadienne célébrait sa victoire, la jeune mexicaine s’est mise à convulser et s’est retrouvée allongée sur le ring avant d’être transportée à l’hôpital. Elle a immédiatement été admise aux soins intensifs dans un état critique et instable. A son arrivée, les premiers examens étaient loin d’être rassurants et les médecins se sont montrés très inquiets. Ils ont même craint qu’elle ne succombe.

Si son état de santé s’est quelque peu amélioré et devenu stable, il reste toujours critique. Jeanette Zacarias Zapata, qui avait déjà subi un KO pas plus tard qu’en mai dernier, est d’ailleurs toujours plongée dans un coma artificiel afin de lui donner toutes les chances de récupérer, mais aussi permettre à son corps et son cerveau de se reposer. Et les prochains jours seront décisifs pour connaître l’ampleur des séquelles et si elles seront ou non irréversibles.