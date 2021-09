Equipe de France : Les Bleus repartent en mission face à la Bosnie

Les Bleus font leur retour. Deux mois après leur élimination dès les 8es de finale de l’Euro, Hugo Lloris et ses coéquipiers remettent le cap, ce mercredi, sur les éliminatoires à la Coupe du monde 2022 avec la venue de la Bosnie à Strasbourg.

Cet échec au Championnat d’Europe a eu une onde de choc très limitée. Didier Deschamps a conservé son poste et le sélectionneur n’a opéré que très peu de changements dans son groupe, même si quatre nouveaux ont été appelés avec Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout et Moussa Diaby. Le seul bouleversement a été la mise à l’écart d’Olivier Giroud. «Un choix sportif», a justifié Didier Deschamps, qui a peu goûté à ses reproches avant le début de la compétition.

Deuxième meilleur buteur de l’histoire de l'équipe France (46 buts), l’attaquant, qui a rejoint cet été l’AC Milan, ne pourra se rapprocher de Thierry Henry (51 buts) lors de ce rassemblement. Les champions du monde en titre seront néanmoins emmenés par la majorité de leurs cadres et leur attaque composée de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour tourner la page de cet Euro manqué et poursuivre leur marche en avant dans cette campagne de qualifications commencée au printemps dernier.

Le nul concédé contre l’Ukraine (1-1) a été suivi de deux victoires au Kazakhstan (0-2) et en Bosnie (0-1), permettant aux Tricolores d'occuper la tête de leur groupe. A eux de faire aussi bien lors de cette rentrée tout aussi chargée, avec à nouveau trois matchs au programme en seulement sept jours, pour se rapprocher encore un peu plus du Qatar. Et ça commence, ce mercredi soir, face aux Bosniens d’Edin Dzeko et Miralem Pjanic.