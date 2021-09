Premier League : Demande de libération refusée pour Benjamin Mendy qui vit mal sa détention

Benjamin Mendy reste en détention provisoire. Le défenseur français a vu sa demande de libération sous contrôle judiciaire refusée, ce mercredi, par la justice britannique.

Le champion du monde 2018 a été écroué en fin de semaine dernière à la prison HMP Altcourse à Liverpool. Il est accusé de quatre viols et d’une agression sexuelle sur trois femmes, dont une mineure. Les faits auraient eu lieu entre octobre 2020 et le mois d’août à son domicile de Prestbury.

Suspendu immédiatement par Manchester City, l’ancien marseillais et monégasque restera en détention jusqu’à la prochaine audience programmée le 10 septembre. Une incarcération qu’il aurait beaucoup de mal à vivre, selon la presse anglaise, lui qui s’imaginait pouvoir obtenir «un traitement de faveur» et être placé dans un quartier VIP.

Mais il s’est retrouvé dans le secteur VP («Vulnerable Person»), qui est réservé notamment aux personnes accusées de crimes sexuels susceptibles d’être pris à partie. «Lorsque Mendy est arrivé, le personnel a expliqué qu’il allait rester dans l’aile VP pour sa propre sécurité. Mais peut-être parce qu’il est Français et que son anglais n’est pas excellent, il a mal compris ce qu’ils avaient dit et a pensé qu’il était emmené dans une aile VIP pour personnalités connues...», a expliqué le tabloïd britannique.

Il serait également tombé de haut quand il a découvert sa cellule et appris qu’il allait devoir la partager. «Cela a été une expérience très difficile pour lui», a ajouté The Sun. Et cette expérience va durer encore au moins 10 jours.