Ribéry, Aurier, Ben Arfa… les bonnes affaires que les clubs peuvent encore faire

Le mercato estival terminé, les clubs ont toutefois la possibilité de réaliser un transfert avec des joueurs libres. Voici une sélection de bons coups à faire.

Et il faut dire que certains noms sont assez impressionnants et pourraient venir renforcer certains effectifs de Ligue 1. Le premier nom très ronflant est d’ailleurs Franck Ribéry. Passé dernièrement par la Fiorentina, l’ailier n’a pas prolongé avec la Viola. Il pourrait toutefois rester en Italie et s’engager avec l’Hellas Vérone.

En Angleterre, c’est Serge Aurier qui a été libéré par Tottenham mardi et se cherche actuellement un nouveau défi, à 28 ans. L’ancien latéral du PSG serait une top recrue à un poste où il est souvent compliqué de dénicher une perle.

Falcao, Pastore, David Luiz…

Autre joueur passé par la Ligue 1 de libre, Falcao. L’ancien monégasque a été libéré par Galatasaray. Il pourrait rejoindre le Rayo Vallecano en Espagne. De son côté, Javier Pastore a été laissé libre par la Roma. L’Argentin a souvent été blessé.

Après deux saisons blanches à Valence, l'ancien international français Eliaquim Mangala espère rebondir et venir aider la défense d’un club. Autre défenseur qui pourrait apporter son expérience à une équipe, David Luiz. Parti d’Arsenal à la fin de son contrat, le Brésilien n’a pas encore trouvé de point de chute malgré les rumeurs l’envoyant au Portugal ou en Turquie.

Enfin, un autre joueur pourrait être intéressant pour certains clubs, Clément Grenier. Libre depuis son passage à Rennes, l’ancien lyonnais, très technique, est disponible.