Transferts : Griezmann, Boateng… ce qu'il faut retenir de la dernière journée du mercato

Comme chaque année, la dernière journée du mercato estival aura été impressionnante. Elle s’est d’ailleurs achevée avec le feuilleton à rebondissements d’Antoine Griezmann.

Que serait un marché des transferts sans sa dernière journée ? Alors qu’ils ont deux mois pour travailler sur leur mercato, les clubs européens sont toujours en mouvement le 31 août. Et l’année 2021 n’a pas échappé à la règle.

Griezmann de retour à l'Atlético

Et la grande surprise est donc venue d’Espagne où Antoine Griezmann a été prêté à son ancien club, l'Atlético Madrid. Son transfert a été officialisé plus d'une heure après la fermeture du marché. Le meneur des Bleus est prêté, pour une saison en prêt plus une autre avec obligation d'achat au bout. Un transfert qui a pu se réaliser grâce à la vente de Saul Niguez (Atlético) à Chelsea. De son côté, le club catalan a récupéré l’attaquant néerlandais de Séville Luuk De Jong en prêt.

Boateng à Lyon

S’il sera présenté ce mercredi par Jean-Michel Aulas, Jérôme Boateng a trouvé son accord avec l’OL mardi soir. Le champion du monde allemand 2014 arrive libre du Bayern Munich où il était indésirable. Le défenseur s’engage avec Lyon jusqu’en 2024.

Willian de retour au Brésil

Fin d’aventure européenne pour Willian. Après le Shakhtar, Chelsea et Arsenal, le Brésilien a signé aux Corinthians, son club formateur. Il avait résilié son contrat avec Arsenal et avait, un temps, été suivi par l’Olympique Lyonnais.

Odsonne Edouard à Crystal Palace

L'attaquant français quitte le Celtic Glasgow pour rejoindre Patrick Vieira et Crystal Palace. Odsonne Edouard, ciblé par Bordeaux, a été transféré pour 18 millions d’euros.

Adli à Milan et prêté à… Bordeaux

Yacine Adli a signé jusqu’en juin 2026 avec l’AC Milan (10 millions d’euros) mais le milieu de terrain formé au PSG, va rester aux Girondins de Bordeaux dans le cadre d'un prêt.

Troyes se fait prêter deux joueurs de City

Club satellite de Manchester City, l’Estac a enregistré les prêts du milieu Patrick Roberts et du défenseur Philippe Sandler.

Laborde à Rennes, Germain à Montpellier

Alors que Gaëtan Laborde a rejoint Rennes, Montpellier, qui avait également vendu Andy Delort (à Nice), a enregistré l’arrivée de l’ancien attaquant de l’OM, Valère Germain.

Aurier (Tottenham) est libre

Tottenham et Serge Aurier se sont officiellement séparés. Un accord a été trouvé pour une rupture de contrat, comme annoncé dans un communiqué dans la soirée de mardi.