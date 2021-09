Equipe de France : Touché au mollet, Kylian Mbappé quitte les Bleus

Coup dur pour les Bleus. Touché au mollet lors du match nul concédé contre la Bosnie (1-1), Kylian Mbappé est forfait pour les deux prochains matchs de l’équipe de France et a quitté le rassemblement, ce jeudi, en fin d’après-midi.

Les examens effectués un peu plus tôt dans la journée avaient été rassurants. L’attaquant du PSG ne souffre d’aucune lésion. Mais le staff tricolore n’a pas souhaité prendre le moindre risque. Et après des discussions avec Paris, le natif de Bondy a été libéré et remis à la disposition de son club, où il va se soigner.

«Mercredi à Strasbourg, à la fin du match contre la Bosnie-Herzégovine (1-1), Kylian Mbappé a ressenti une douleur au mollet droit qui ne lui permet pas de participer aux deux prochains matchs de l’Equipe de France, en Ukraine samedi et contre la Finlande à Lyon-Décines mardi prochain», a expliqué la Fédération français de football dans un communiqué.

Le forfait de l’ancien monégasque est un souci supplémentaire pour Didier Deschamps, qui a déjà dû rappeler à la rescousse Mattéo Guendouzi, Adrien Rabiot et Nordi Mukiele. Le sélectionneur tricolore devra faire sans l’attaquant pour le déplacement périlleux en Ukraine, même si Mbappé reste sur six matchs sans marquer en équipe de France et que son association avec Karim Benzema et Antoine Griezmann n’a pas encore le rendement espéré.

Pour ce rendez-vous dans la capitale ukrainienne, où les champions du monde en titre, qui restent sur quatre matchs nuls, vont tenter de renouer avec la victoire, le sélectionneur a choisi de ne pas rappeler de nouveau joueur. Et il va devoir trancher entre Kingsley Coman et Anthony Martial pour occuper le flanc gauche de l’attaque tricolore.