Jeux paralympiques : un guide demande sa partenaire malvoyante en mariage après leur course

Une jolie consolation. Éliminée lors des séries du 200 m T11 (déficients visuels), ce mercredi 2 septembre aux Jeux paralympiques de Tokyo, l’athlète Keula Nidreia Pereira Semedo a rapidement retrouvé le sourire.

Et pour cause, juste après avoir franchi la ligne d’arrivée, elle a reçu une demande en mariage de son compagnon et guide.

Comme on peut le voir sur les images ci-dessous, le Capverdien Manuel Antonio Vaz da Veiga a posé un genou sur la piste du stade pour demander la main de sa partenaire.

Et la sprinteuse, émue, a rapidement accepté, sous les applaudissements des autres athlètes. Après lui avoir mis la bague au doigt, son compagnon, tout sourire, a alors enlacé tendrement sa moitié.

En juillet dernier, aux JO de Tokyo, l'escrimeuse argentine Maria Belen Perez Maurice a également vu son coach et fiancé, Lucas Guillermo Saucedo, lui faire une demander en mariage.

Ce dernier lui a posé la fameuse question alors qu'elle répondait à une interview en direct. Battue au concours du sabre par la Hongroise Anna Marton, la jeune femme a sauté dans les bras de son compagnon et lui a dit «oui».