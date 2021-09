Boxe : une jeune combattante mexicaine succombe à ses blessures cinq jours après un KO

Le combat a tourné au drame. Jeanette Zacarias Zapata, jeune boxeuse mexicaine de 18 ans a succombé à ses blessures jeudi, cinq jours après son dernier combat face à la Canadienne Marie Pier Houle, à Montréal. La jeune femme se trouvait dans le coma depuis le week-end dernier.

«C'est avec beaucoup de tristesse et de tourments que nous avons appris, par un représentant de sa famille, que Jeanette Zacarias Zapata est décédée cet après-midi à 15h45», indique un communiqué du Groupe Yvon Michel.

A la fin du 4e round, Jeanette Zacarias Zapa, qui combattait pour la première fois loin de son pays, était acculée dans les cordes sous les coudes de son adversaire. Devant son incapacité à réagir, l’arbitre a pris la décision d’arrêter la rencontre. Et si elle était encore consciente, elle est rapidement apparue en détresse. Alors que la Canadienne célébrait sa victoire, la jeune mexicaine s’était mise à convulser et s’était retrouvée allongée sur le ring avant d’être transportée à l’hôpital. Elle avait alors immédiatement été admise aux soins intensifs dans un état critique et instable.

Son adversaire bouleversée

«Toute l'équipe du Groupe Yvon Michel est extrêmement bouleversée par cette douloureuse annonce», ont déclaré les promoteurs dans leur communiqué, présentant leurs condoléances à la famille de la combattante et en particulier à son mari, Jovanni Martinez. «Jovanni ne souhaite pas faire de commentaire», ajoute le communiqué.

Marie Pier Houle avait publié lundi une déclaration sur son compte Facebook dans laquelle elle se disait bouleversée par l'issue du combat. «La boxe comporte beaucoup de risques et de dangers», avait-elle déclaré. «C'est notre métier, notre passion. Jamais, au grand jamais, l’intention de blesser gravement un adversaire ne fait partie de mes plans.»