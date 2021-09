Brésil-Argentine, éliminatoires de la Coupe du monde 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Comme ils se retrouvent… Un peu moins de deux mois après la finale de la Copa America, le Brésil de Neymar et l’Argentine de Lionel Messi vont à nouveau s’affronter, ce dimanche, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. La rencontre sera à suivre en direct à partir de 21h sur beIN SPORTS 1.

Désormais coéquipiers au PSG, les deux stars sud-américaines seront adversaires à Sao Paolo. Et la lutte promet d’être une nouvelle fois très intense entre les deux n°10 et leurs sélections respectives. Neymar et les Brésiliens, en tête du classement, ont remporté leurs sept matchs qualificatifs jusqu’à présent (record) et comptent six points d’avance sur les Argentins.

Mais la Selaçao sera privée de plusieurs joueurs majeurs évoluant en Premier League (Alisson, Thiago Silva…), interdits par leurs clubs de jouer ces matchs internationaux pour éviter une quarantaine à leur retour en Angleterre. Un casse-tête pour Tite, qui mise beaucoup sur Neymar, très discret jeudi lors de la victoire contre le Chili (1-0), pour poursuivre la série de succès du Brésil.

Mais en face, l’Argentine est sur un nuage après son sacre en finale de la Copa America face au Brésil (1-0). L’Albiceleste, deuxième avec 15 points, reste sur 21 matchs sans défaite et pourra compter sur Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’or a été victime face au Venezuela (3-1) d’un terrible tacle d’Adrian Martinez, qui a laissé craindre le pire.

Mais, allongé au sol pendant plusieurs minutes, il a finalement pu reprendre sa place et finir la rencontre. Et il sera présent au coup d’envoi pour défier Neymar. Avant de le retrouver sous le même maillot pour accomplir les objectifs communs avec le club de la capitale.

Programme TV

Brésil-Argentine à Sao Paolo

Eliminatoires de la Coupe du monde 2002

Dimanche 5 septembre

A 21h sur beIN SPORTS 1