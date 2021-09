Grand Prix des Pays-Bas : Max Verstappen maître à domicile

Coup double pour Max Verstappen. Sur ses terres, le Néerlandais a remporté, ce dimanche, le Grand Prix des Pays-Bas devant son rival Lewis Hamilton. Avec cette 7e victoire de la saison, le pilote Red Bull a repris les commandes du championnat du monde avec trois points d'avance sur le Britannique.

Après plus de 35 ans d’absence au calendrier, la «marée orange» ne pouvait pas rêver plus beau retour. Attendu par tout un peuple, entièrement acquis à sa cause, Verstappen a régné en maître pour triompher sur le tracé de Zandvoortet succéder à Niki Lauda dernière vainqueur aux Pays-Bas en 1985.

Parti en pole, il s’est envolé dès le départ pour ne laisser la tête de la course que lors de son premier passage aux stands. Si Hamilton est resté à son contact tout au long des 72 tours, sans grands rebondissements, il n’a jamais été réellement menacé pour signer le 17e succès de sa carrière. Peut-être le plus beau devant son public.

«Je suis vraiment heureux de gagner ici. C’est une journée incroyable. Mercedes a essayé de nous rendre la vie difficile, on a pu répondre au moment où il le fallait», s’est félicité Max Verstappen. Et cette victoire est d’autant plus belle qu’elle lui permet de reprendre l’avantage devant le pilote Mercedes dans la lutte pour le titre de champion du monde.

Arrivé aux Pays-Bas avec trois points de retard, une semaine après la course controversée en Belgique, le Batave va repartir de chez lui avec trois points de plus que le septuple champion du monde, qui a pris le point du meilleur tour en course, à neuf Grands Prix de la fin de la saison.

Un écart qu’il va tenter de conserver dès la semaine prochaine en Italie lors du Grand Prix de Monza, un an après la victoire de Pierre Gasly. Et le Français, auteur encore d’une performance remarquable à Zandvoort avec une 4e place derrière Valtteri Bottas, va tenter de créer à nouveau la surprise et pourquoi jouer les trouble-fêtes dans le bras de fer plus qu'indécis entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.