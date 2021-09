Guinée-Maroc : Achraf Hakimi et ses coéquipiers bloqués à leur hôtel après un coup d'état

En déplacement en Guinée, qu’elle devait affronter lundi en éliminatoires du Mondial 2022, la sélection du Maroc est actuellement en sécurité dans un hôtel suite à un coup d’Etat.

Après leur succès il y a quelques jours contre le Soudan, les hommes de Vahid Halilhodzic se déplaçaient à Conakry pour affronter le Syli National, emmené entre autres par le Clermontois Mamadou Bayo. Seulement, ce dimanche matin, ils se sont retrouvés au milieu d’un coup d’état militaire.

Logés près du palais royal d’Alpha Condé, que les putschistes annoncent avoir capturé, les Lions de l’Atlas sont «en sécurité et se trouvent actuellement dans un hôtel un peu loin de la zone de tensions», a annoncé à l’AFP Mohamed Makrouf, un responsable de la Fédération royale marocaine de football. «Les responsables marocains travaillent pour faire évacuer l’équipe aujourd’hui, a-t-il également indiqué. Un avion est déjà à l’aéroport pour l’opération.»

Le match reporté

Le Maroc s’active depuis ce matin pour tenter de rapatrier le plus rapidement possible sa sélection dans laquelle figurent plusieurs joueurs évoluant en France, dont Achraf Hakimi (PSG) ou encore Sofiane Boufal (Angers). Un avion pourrait décoller dans la soirée.

«On attend la permission pour partir à l'aéroport, pour l'instant on est bloqués, a de son côté confié le sélectionneur du Maroc à L’Equipe. Un avion nous attend, mais on n'a pas la permission de partir. Et pour aller à l'aéroport, il faut 45 minutes, une heure. Quand tu entends les coups de feu dehors, la sécurité n'est pas assurée à 100 %.»

Report officiel du match Guinée-Maroc à une date ultérieure par la CAF !#GUIMAR pic.twitter.com/dmLm19CGCm — Said El Abadi (@SaidElabadi) September 5, 2021

Le report du match Guinée-Maroc, comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, a officiellement été indiqué par la CAF.