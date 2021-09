US Open : le terrible fiasco des Français en Grand Chelem

Après l’élimination de Gaël Monfils à l’US Open ce dimanche, il n’y a plus de Français en lice. Pire, c’est la première fois depuis 1978 qu’il n’y a aucun tricolore en 8e de finale d’un Grand Chelem.

C’est devenu une triste habitude. Les joueurs tricolores ne sont plus à la hauteur. A tel point qu’ils ne parviennent plus à atteindre les huitièmes de finale. Une statistique qui s’est confirmée à New York avec l’élimination de «La Monf’» contre l’Italie Jannick Sinner, après une rude bataille en cinq sets (6-7, 2-6, 6-4, 6-4, 4-6).

Plus incroyable encore, c’est la première fois depuis 1978 qu’il n’y a aucun joueur français (chez les hommes) en huitièmes de finale dans l’un des quatre Grands Chelems de l’année.

C’est aussi la première saison depuis 1890 qu’aucun joueur français (hommes et femmes confondus) ne parvient à atteindre les huitièmes de finale d’un Grand Chelem.

Pour remuer un peu plus le couteau, à Roland-Garros et Wimbledon, les Tricolores s’étaient arrêtés dès le deuxième tour.