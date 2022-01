Coupe du monde : voici la liste des pays vainqueurs

Organisé par la FIFA tous les quatre ans, ce tournoi prestigieux réunit trente-deux nations pour une compétition internationale suivie dans le monde entier par tous les passionnés du ballon rond. Seuls huit pays ont remporté au moins un titre de champion du monde depuis 1930, date de la création du Mondial. Mais qui sont-ils ?

CNEWS a dressé le palmarès des vainqueurs de la Coupe du monde, l'événement sportif le plus populaire de la planète.

A noter que le trophée brandi par l'équipe victorieuse n'a pas toujours été la célèbre Coupe du monde de la FIFA que l'on connait actuellement, et qui n'est décernée que depuis 1974.

Auparavant, de 1930 à 1970, le gagnant du tournoi se voyait remettre la Coupe Jules Rimet.

Brésil - 5 titres (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

La dernière victoire du Brésil en Coupe du monde remonte à 2002. © Odd ANDERSEN / AFP

La Seleçao détient le record de victoires en Coupe du monde avec cinq sacres. Ayant perdu leur première finale en 1950 face à l'Uruguay, le Brésil a connu enfin en 1958, son premier triomphe au Mondial en disposant de la Suède 5-2 en finale. Emmenés par Pelé, les Brésiliens se sont imposés encore en 1962 face à la Tchécoslovaquie 3-1 puis à nouveau en 1970 contre l'Italie sur le score sans appel de 4-1. Ils ont remporté également la Coupe du monde en 1994 contre les Italiens, mais cette fois après la séance de tirs aux buts. Leur dernier sacre a eu lieu au Mondial 2002 organisé conjointement par le Japon et la Corée du Sud. En finale, le Brésil a battu l'Allemagne 2-0 grâce à un doublé de Ronaldo en seconde période. Cette dernière victoire a permis au Brésil d'exorciser l'échec cuisant, subi en 1998 lors de la finale contre la France.

ALLEMAGNE - 4 titres (1954, 1974, 1990, 2014)

Un second titre de champion du monde pour les Allemands en 1974 © FIRO / ICON SPORT

Avant la réunification de l'Allemagne en 1990, c'est sous le drapeau de la RFA (République Fédérale Allemande) que les Germaniques ont conquis leurs titres de champions du monde. Leur premier sacre a eu lieu au Mondial 1954 en Suisse, à la faveur d'une victoire surprise 3-2, en finale sur la Hongrie de Puskas, équipe archi-favorite du tournoi. Vingt ans plus tard, la Mannschaft est couronnée à domicile une nouvelle fois, lors de la Coupe du monde 1974, grâce aux talents de joueurs tels que Franz Beckenbauer ou Gerd Müller. Menée au score lors de la finale, la RFA s'est imposée finalement 2-1 face aux Pays-Bas de Johan Cruyff.

La Coupe du monde 1990 en Italie a offert aux Allemands leur troisième couronne de champions du monde aux dépens de l'Argentine de Maradona, grâce à la transformation réussie par Andreas Brehme d'un penalty sifflé en fin de match contre les Argentins. L'équipe d'une Allemagne réunifiée a ajouté un quatrième titre à son palmarès, lors du Mondial 2014 au Brésil, en battant de nouveau en finale 1-0 l'Argentine de Lionel Messi.

ITALIE - 4 titres (1934, 1938, 1982, 2006)

La joie de l'Italie en 2006 © SBI / ICON SPORT

La Squadra Azzurra compte également quatre victoires en Coupe du monde. La première a eu lieu lors de la seconde édition de la compétition qui s'est déroulée en 1934 dans une Italie fasciste. Jouant en noir depuis les années 1930, l'équipe italienne a remporté la finale face à la Tchécoslovaquie 2-1, après prolongations. Le régime fasciste italien a vu dans cette victoire une ode à la gloire de Mussolini. Lors du Mondial 1938 en France, l'Italie a réussi à conserver son titre et a accroché une seconde étoile à leur écusson en triomphant de la Hongrie en finale sur le score de 4-2. Après une très longue période de disette, les Italiens ont remis en marche le compteur en ajoutant une troisième victoire lors de la Coupe du monde 1982 en Espagne. Ayant réussi à sortir victorieuse du second tour des poules en battant l'Argentine et le Brésil, la Squadra Azzurra a balayé la Pologne 2-0 en demi-finale et n'a fait qu'une bouchée des Allemands en les battant 3-1 en finale, ceux-ci épuisés par une demi-finale épique contre la France n'ont pu résister aux assauts italiens. Enfin, l'Italie a décroché sa quatrième couronne mondiale en 2006 à la Coupe du monde organisée en Allemagne. En finale, les Italiens ont triomphé des Bleus après la séance de tirs au but.

ARGENTINE - 2 titres (1978, 1986)

Après la victoire de l'Argentine, Diego Maradona est porté en triomphe dans le stade Azteca de Mexico en 1986. © Jean-Michel BANCET / ICON SPORT

Finaliste malheureuse de l'édition inaugurale, l'Argentine est victorieuse 48 ans plus tard, à domicile, lors du Mondial 1978, dans le lourd contexte de la dictature militaire au pouvoir depuis le coup d'Etat du 24 mars 1976. De plus, la confrontation entre les Argentins et les Péruviens dans le dernier match de poule a été très controversée et a nourri d'importants soupçons d'arrangement politique entre les deux pays. En effet, l'Albiceleste a écrasé d'un 6-0 l'équipe péruvienne alors qu'il lui suffisait de gagner seulement avec au moins 4 buts d'écart pour ne pas être éliminée et accéder à la finale contre les Pays-Bas. Face aux Néerlandais, les Argentins l'ont emporté 3-1 dont un doublé du génial Mario Kempes.

La Coupe du monde 1986 au Mexique a été moins controversée. Capitaine de l'équipe argentine, le talentueux Diego Armando Maradona a illuminé le tournoi de sa classe mais aussi de sa roublardise. Face à l'Angleterre en quarts de finale, il a marqué d'abord un but de la main, baptisé ultérieurement « Main de Dieu », puis un autre, trois minutes plus tard en slalomant à travers la défense anglaise, considéré comme l'un des plus beaux de l'histoire de la Coupe du monde. Tout Maradona dans un match. Parvenue en finale après s'être débarrassée de la Belgique grâce à un doublé du « Pide de Oro », l'Albiceleste est victorieuse 3-2 face à la coriace RFA (République Fédérale Allemande). Deuxième titre pour l'Argentine et premier trophée brandi par un Diego Maradona au sommet de son art.

FRANCE - 2 titres (1998, 2018)

En 1998, le capitaine Zinedine Zidane brandit le trophée tant convoité.© PIXSELL / ICON SPORT

Championne du monde en titre, la France a été sacrée pour la première fois de son histoire, le 12 juillet 1998. A domicile, les Bleus d'Aimé Jacquet ont enfin permis à leur pays d'accéder au club très fermé des vainqueurs de Coupe du monde. En finale, les Tricolores ont largement dominé les Brésiliens 3-0 dont un doublé de Zinedine Zidane et un but d'Emmanuel Petit. Ils ont fait danser et chanter le stade de France mais aussi le pays tout entier au son de « Et un, et deux, et trois... zéro ». Vingt ans plus tard, les Bleus ont conquis, le 15 juillet 2018, un nouveau titre et ajouté une deuxième étoile au maillot tricolore, en battant la Croatie 4-2 en finale du Mondial qui se tenait en Russie.

uruguay - 2 titres (1930, 1950)

Le deuxième but signé Alcides Ghiggia vient conforter la victoire de la Celeste en 1950 © Philippe PERUSSEAU

La première édition de la Coupe du monde a eu lieu en 1930 à Montevideo en Uruguay. La compétition a accueilli treize équipes dont la France, arrivée en bateau dans la capitale uruguayenne. Le pays hôte a été la première nation à soulever le trophée après la victoire de son équipe nationale sur l'Argentine, en finale sur le score de 4-2. L'Uruguay a décroché son second titre de champion du monde au Mondial 1950, organisé au Brésil. La phase finale de la compétition s'est déroulée sous la forme d'un mini championnat réunissant le Brésil, la Suède, l'Espagne et l'Uruguay. Le duel opposant la Celeste à la Seleçao s'est disputé au stade Maracana, nouvellement inauguré. Un match nul aurait suffi au Brésil pour l'emporter et ravir la couronne mondiale. Malgré l'ouverture du score, les Brésiliens ont été défaits 2-0 par les Uruguayens.

angleterre - 1 titre (1966)

Le capitaine Bobby Moore et ses coéquipiers fêtent leur victoire sur la pelouse du stade de Wembley. © CENTRAL PRESS / AFP

Championne du monde, l'Angleterre ne l'a été qu'une seule fois. C'était en 1966 lors de la Coupe du monde organisée à domicile. Les Three Lions de Bobby Moore ont dominé en finale la RFA (République Fédérale d'Allemagne), l'équipe allemande pensant encore que le but accordé en prolongations aux Anglais n'avait jamais franchi la ligne de but. En effet, l'attaquant Geoffrey Hurst a tiré puissamment en direction de la cage adverse à la 101e minute. Heurtant la barre transversale, le ballon a rebondi sur la ligne de but. Devant ou derrière celle-ci ? L'arbitre suisse valida le but malgré les protestations allemandes. Ce but est devenu depuis, le plus controversé et le plus célèbre de l'histoire du football. Comme pour faire taire les débats concernant cette décision arbitrale, Geoffrey Hurst a marqué à la dernière minute, un nouveau but, devenant ainsi l'unique footballeur à avoir marqué trois fois lors d'une même finale de Coupe du monde. Au coup de sifflet final, les Anglais sont sacrés champions du monde sur la pelouse du stade de Wembley, sur le score de 4-2.

espagne - 1 titre (2010)

Les Espagnols goûtent pour la première fois à la joie d'être champions du monde. © SPI / ICON SPORT

Comme l'Angleterre, l'Espagne compte une victoire en Coupe du monde, remportée en 2010 en Afrique du Sud. Malgré une défaite contre les Suisses lors de son premier match de poule, la Roja est parvenue à se ressaisir et à se frayer un chemin sans encombres jusqu'à la finale grâce à l'efficacité de son jeu de possession du ballon connu sous le nom de «tiki-taka». Opposée aux Pays-Bas en finale, l'Espagne s'est imposée 1-0, après prolongations, grâce un but salvateur d'Andres Iniesta. Un titre mérité pour une équipe dominatrice qui réalisa ainsi le doublé Euro - Coupe du monde.