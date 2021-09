L'ancien international Jean-Pierre Adams est décédé après 39 ans dans le coma

La fin d’un très long combat. Ancien international français, Jean-Pierre Adams (22 sélections) est décédé, ce lundi, au CHU de Nîmes, à l’âge de 73 ans après avoir passé plus de 39 ans dans le coma.

Né à Dakar et arrivé en France à 8 ans, Jean-Pierre Adams entame sa carrière professionnelle du côté de Nîmes, où il s’est rapidement fait remarquer au poste de défenseur. A peine deux ans plus tard, il connait sa première sélection avec les Bleus lors d’un match amical France-Afrique (2-0). Au côté de Marius Trésor, le natif de Dakar a formé une charnière centrale redoutable baptisée «la garde noire».

Après Nîmes (1970-1973, il a évolué à Nice (1973-1977), puis au PSG (1977-1979), au FC Mulhouse (1979-1980) avant d’achever sa carrière au FC Chalons (1980-1981). En mars 1982, il a subi une opération d’une rupture du tendon du genou et une erreur de dosage dans l’anesthésie l’a plongé dans un coma profond. Et après 39 ans passés dans cet état, l'ancien international ne s’est finalement plus jamais réveillé.