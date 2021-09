France-Finlande, éliminatoires de la Coupe du monde 2022 : A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Bleus enfin prêts à redémarrer ? Sur une série de cinq matchs nuls consécutifs, l’équipe de France affronte, ce mardi 7 septembre, la Finlande en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 à Lyon.

Et une réaction est attendue pour les champions du monde. Incapables de battre la Bosnie (1-1) puis l’Ukraine (1-1), ils donnent l’impression de ne plus faire peur à grand monde. Encore moins à leurs adversaires du groupe D, avec une force collective qui ne cesse de s’effriter au fil des rencontres.

Cela s’est encore vérifié en Ukraine, avec une défense, sans cesse remaniée et qui a concédé l'ouverture du score lors des cinq dernières rencontres, et une attaque, qui n’arrive plus à se trouver et à faire la différence. Malgré ces carences, Hugo Lloris et ses coéquipiers conservent la tête de leur groupe et leur destin entre les mains pour décrocher leur billet pour le Mondial au Qatar.

Et s’ils renouent avec le succès au Groupama Stadium face aux Finlandais, deuxièmes à quatre points des Tricolores mais avec deux matchs en moins, ils feraient un pas presque décisif vers la qualification. En revanche, une nouvelle contre-performance dans le Rhône ne ferait qu’accroître encore un peu plus les doutes autour des Tricolores et de Didier Deschamps.

Programme TV

France-Finlande à Lyon

Eliminatoires de la Coupe du monde 2022

Mardi 7 septembre

A 20h45 sur TF1