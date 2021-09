Michael Schumacher : Jean Todt se confie sur son état de santé

Placé dans le coma à la suite d’un grave accident de ski survenu le 29 décembre 2013, l’ancienne gloire de la Formule 1, Mickael Schumacher, se remet lentement de ce choc avec le soutien de ses proches et de sa famille.

Ancien patron de l’écurie Ferrari lors des grandes époques de la Scuderia entre 1993 et 2008, Jean Todt est un ami de longue date du pilote allemand, qu’il a eu sous son aile entre 1996 et 2006. Cette association a permis à Ferrari de rafler cinq titres consécutifs de champion du monde des pilotes entre 2000 et 2004.

Jean Todt, toujours aussi proche de son pilote vedette, a donné plus de détails sur l’état de santé de Mickael Schumacher, qui reste fragile malgré les années écoulées depuis son terrible accident.

«Grâce au travail de ses médecins et à la coopération de Corinna (le femme du pilote), qui voulait qu'il survive : il a survécu... mais avec des conséquences», a affirmé Todt pour Bild, indiquant également que son état de santé allait «lentement mais sûrement s'améliorer».

Un modèle pour sa famille

A l’occasion de la sortie d’un documentaire exclusif consacré à la légende allemande de la Formule 1 sur Netflix le 15 septembre prochain, la famille du pilote s’est confiée sur les valeurs transmises par Mickael Schumacher à ses proches.

Sa femme, Corinna, met en lumière sa combativité pour sortir du coma dans lequel il est plongé depuis tant d’années. Selon ses dires dans le documentaire consacré à son mari, il est «tout simplement très fort mentalement. Extrêmement fort. Il me montre encore chaque jour à quel point il est fort».

Son fils ne tarit pas d’éloges à son sujet, indiquant que son père est une vraie source d’inspiration. «Quand je le regarde, je me dis : "Je veux être comme ça"».

Âgé de 22 ans, le fils du sextuple champion du monde a fait ses débuts en F1 cette année au sein de l’équipe américaine Haas.