Pro D2 : Le joueur qui avait traité son adversaire de «mangeur de bananes» présente ses excuses

Il est sorti du silence. Après ses propos racistes à l’encontre de Christian Ambadiang en plein match de Pro D2, Ludovic Radosavljevic, joueur de Provence Rugby, a présenté, ce lundi, ses excuses. Mais il ne devrait pas échapper à des sanctions.

«Je vais te brûler mangeur de bananes», avait lancé le demi de mêlée, passé notamment par Clermont et Castres, à l’encontre de l’ailier camerounais de Nevers. Des propos qui avaient ébranlé le monde du rugby après avoir été dénoncés par Christian Ambadiang sur les réseaux sociaux. «Suite aux récents événements, et après des excuses déjà formulées immédiatement dans le vestiaire, je tiens aujourd’hui à présenter publiquement et officiellement mes excuses à Christian Ambadiang, pour mes propos inacceptables», a-t-il posté sur son compte Instagram.

«Suite à un enchaînement d’événements dans un contexte de match tendu (remporté par son équipe 26-23, ndlr), mes mots ont dépassé ma pensée», a-t-il ajouté, tout en mesurant la gravité de ses actes. «J’en prends l’entière responsabilité en m’excusant aussi auprès de toutes les personnes que cela a pu choquer. Cela ne fait pas partie de mes valeurs ni de celles que je transmets à mes enfants, je reste un être humain qui fait des erreurs et apprend de celles-ci.»

Malgré ses excuses, Ludovic Radosavljevic devrait être lourdement sanctionné par son club et la LNR, qui avaient condamné ses propos. «Malgré les excuses de ce dernier, et son comportement irréprochable depuis son arrivée au club, ceci est inacceptable. (…) La direction du club va désormais rencontrer son joueur et mettre en place des sanctions à la hauteur de la gravité des faits», avait assuré Provence Rugby.